Росія на підтримку невизнаних держав витрачає до $5 мільярдів на рік

Аналітики приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor оцінюють щорічні витрати Росії на підтримку невизнаних держав в $5 млрд, передає «Газета.Ru».

Читайте такожБанк Росії погіршив економічні прогнози - чекає на рецесію до 2018 року«Росія-матінка стає щедрою, коли мова заходить про її колекції малих держав. Після розвалу Радянського Союзу Росії нічого не залишалося, крім як підтримувати республіки, що відкололися, зокрема, Південну Осетію і Абхазію, а також Придністров'я. При цьому, паралельно з економічним зростанням, кількість російських солдатів на цих територіях зростала пропорційно зростанню фінансування республік», — йдеться в доповіді.

За даними Stratfor, щорічна підтримка Москвою Абхазії становить близько $300 млн. Ще по $100 млн в рік Росія виділяє Південній Осетії і Придністров'ю, на ці кошти, зокрема, фінансуються місцеві бюджети. Підтримку окупованого Криму аналітики оцінили в $2,4 млн щорічно. Витрати на підтримку непідконтрольних Україні територій Донбасу в Stratfor оцінили приблизно в $2 млрд.