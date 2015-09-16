Результат дружби з Росією: економісти прогнозують прискорення зростання цін у Білорусі

Економісти Євразійського банку розвитку очікують, що восени може відбутися прискорення темпів зростання споживчих цін в Білорусі, передають "Бєларуські новини".

Прогнозні оцінки аналітиків ЄАБР наводяться в останньому випуску макроекономічного дайджесту, який готує банк.

Читайте такожУ Білорусі на третину зросли прострочені заборгованостіЕкономісти вважають, що повільне зростання цін у липні і серпні було частково пов'язано з дією сезонних факторів, однак основний вплив на динаміку справила грошова політика влади Білорусі.

«Де-факто посилення грошової політики на тлі зусиль з підтримки стабільності білоруського рубля в липні-серпні, відображенням якого стало стиснення грошових агрегатів (крім валютного компоненту М3), швидше за все, є ключовим чинником у поточному зниженні інфляції», — вважають аналітики ЄАБР.

У той же час експерти очікують, що восени інфляція в Білорусі може прискоритися.

«Зростання споживчих цін в Білорусі повинно дещо прискоритися протягом осені під впливом ефектів девальвації національної валюти, яка відбулася у другій половині минулого місяця, а також монетарних факторів, якщо ослаблення контролю над курсом дозволить зупинити грошовий стиск», — вважають аналітики ЄАБР.

Нацбанк Білорусі прогнозує, що інфляція в цьому році становитиме 18%. За січень-серпень споживчі ціни зросли на 7,8%, у тому числі на 0,2% в серпні.