Яресько підписала угоду про 500 мільйонів кредиту від Світового банку

Україна і Світовий банк підписали угоду про отримання нашою країною нового кредиту на 500 млн дол. для зміцнення фінансового сектору.

Як передає кореспондент УНІАН, з боку України угоду підписала міністр фінансів Наталія Яресько, з боку Світового банку - директор представництва СБ у справах України, Білорусі та Молдови Чимяо Фан.

За інформацією Світового банку, кредит буде видано в рамках пакета фінансової допомоги на 2015 рік у 2 млрд дол., оприлюдненого банком у лютому цього року, і з урахуванням цього кредиту підтримка Світового банку для України з початку року становитиме 1,215 млрд дол.

Як зазначив Чимяо Фан після підписання угоди, кошти будуть направлені на стабілізацію банківської системи, щоб вона могла кредитувати реальний сектор економіки і сприяти відновленню економічного зростання. «Фінансова допомога буде направлена на зміцнення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, завершення діагностики найбільших банків і завершення рекапіталізації банків, які потребують поповнення капіталу», - сказав він.

У свою чергу, Наталія Яресько подякувала Світовому банку за багаторічну підтримку і наголосила, що цей кредит надзвичайно вигідний для нашої країни. «Кредит, який ми отримуємо сьогодні, надзвичайно вигідний для нас. Кошти надаються на 17 років, з яких 5-6 років – пільговий період, і коштує цей кредит лише 1% річних», - сказала вона.

Читайте такожСвітовий банк очікує початку відновлення економіки України в 2016 році

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України визнав доцільним залучення позики від Світового банку для реалізації системного проекту «Друга програмна позика на політику розвитку фінансового сектору» в розмірі 500 млн дол. США 20 серпня.

Світовий банк, який надав банківському сектору України кредит у розмірі 500 млн дол. у 2014 році, розглядав можливість збільшення цієї кредитної лінії ще на 500 млн дол. - до 1 млрд доларів. Рішення очікувалося на початку 2015 року.