Яресько: неприйняття законів про реструктуризацію може призупинити програму з МВФ

У разі не ухвалення Верховною Радою України пакета урядових законопроектів про реструктуризацію на завтрашньому засіданні ставить під загрозу отримання нашою країною нових кредитів і може призупинити програму з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам міністр фінансів Наталія Яресько.

Міністр нагадала, що одержання нових кредитів, включаючи додаткові гарантії на 1 млрд дол. від уряду США, залежить від успішного прийняття парламентом пакета урядових законопроектів про реструктуризацію й завершення боргової операції.

«Якщо завтра Верховна Рада не прийме рішення, можливості щодо додаткових фінансових ресурсів буде під загрозою. Насамперед, це може призупинити програму з Міжнародним валютним фондом», - сказала Яресько.

За її словами, успішне завершення боргової операції гарантує Україні стабільну платоспроможність, при цьому кожен кредитор, який надає кредити Україні, хоче бути впевненим, що наша країна не втратить платоспроможності.

«Боже рятуй, аби завтра Верховна Рада не ухвалила ці закони», - наголосила Яресько.

Раніше міністр повідомляла, що обмін єврооблігацій України на нові папери в рамках узгоджених з кредиторами умов реструктуризації почнеться одразу після прийняття пакета законів щодо реструктуризації та їх підписання президентом України Петром Порошенком. За її словами, ухвалення законів очікується цього тижня, в четвер.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.