Гривня знову опустилася нижче 22 за долар

У середу, 16 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,75/22,03 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,5370/24,6710 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3320/0,3340 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,8226 грн/дол., на цю годину було укладено 503 угоди на суму 365,86 млн дол.