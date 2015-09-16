Роздрібна торгівля сповільнила падіння - мінус 23% до минулого року

Обіг роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частини зони АТО) в січні-серпні 2015 року знизився на 23,1% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівнянних цінах) до 647,8 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях – на 81,1% та 69,7%, до 5,3 млрд грн і 21,3 млрд грн відповідно.

Найменше скорочення роздрібного товарообігу за 8 місяців поточного року спостерігалося у Львівській (на 12,8%, до 35,6 млрд грн), Чернівецькій (на 13,2%, до 11,3 млрд грн), Тернопільській (на 13,4% - до 12,8 млрд грн) областях.

При цьому, роздрібний товарообіг у Києві за звітний період знизився на 13,3% - до 99,5 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частини зони АТО) в січні-липні 2015 року знизився на 23,6% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівнянних цінах) до 559,874 млрд грн. У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн.