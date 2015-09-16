ОЕСР погіршила прогноз зростання світової економіки

Якщо в червневій версії прогнозу передбачалося, що за підсумками 2015 року приріст ВВП становитиме 3,1%, то тепер експерти очікують, що він не перевищить 3%.

Приріст ВВП, очікуваний в 2016 році, тепер оцінюється не в 3,8%, а в 3,6%, пише РБК.

У той же час економіка США, на думку експертів ОЕСР, у 2015 році прискорить своє зростання до 2,4% (замість 2%), а економіка єврозони — до 1,6% (замість 1,4%).

Темпи зростання економіки Китаю в 2015 році, як і очікувалося раніше, сповільняться до 6,7% цього року і до 6,5% наступного у порівнянні з 7,4-відсотковим зростанням в 2014 році.

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Раніше Citigroup оцінила ймовірність глобальної рецесії в найближчі кілька років до 55%. «Ризики того, що глобальна економіка наближається до рецесії, через уповільнення зростання на ринках, що розвиваються, особливо в Китаї, цілком відчутні і наростають», — написав у новому огляді головний економіст банку Вільям Бойтер.

За словами Бойтера, глибина і тривалість економічного спаду будуть помірними, на відміну від 2009 року, коли загальносвітовий ВВП впав на 2,1% (дані Світового банку). Бойтер визначає глобальну рецесію як уповільнення зростання світового ВВП до 2% і нижче.