Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2182.2599 (16 вересня – 2199.8165)

100 EUR – 2450.2414 (16 вересня – 2490.1923)

10 RUR – 3.3101 (16 вересня – 3.2756)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,75/22,03 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5370/24,6710 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3320/0,3340 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,8226 грн/дол., до цього часу було укладено 503 угоди на суму 365,86 млн дол.