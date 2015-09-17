Росія в липні вклала майже $10 мільярдів в боргові папери США
09:07, 17 вересня 2015Фінанси
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Росія в липні поточного року вклала 9,7 мільярда доларів в боргові зобов'язання американського уряду.
REUTERS
Про це повідомляє Прайм з посиланням оприлюднені дані Мінфіну США.
"Інвестиції Росії в американські держпапери за останніми доступними даними протягом липень збільшилися до 81,7 мільярда доларів з 72 мільярдів доларів. Це майже на 30% менше, ніж рік тому - станом на липень 2014 року Росія тримала 114,5 мільярда доларів у цінних паперах США", - говориться в повідомленні.
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Росія знаходиться на 16-му місці серед найбільших інвесторів в американський борг, лідирують КНР (1,24 трильйона доларів) і Японія (1,2 трильйона доларів).
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