Росія в липні вклала майже $10 мільярдів в боргові папери США

Про це повідомляє Прайм з посиланням оприлюднені дані Мінфіну США.

"Інвестиції Росії в американські держпапери за останніми доступними даними протягом липень збільшилися до 81,7 мільярда доларів з 72 мільярдів доларів. Це майже на 30% менше, ніж рік тому - станом на липень 2014 року Росія тримала 114,5 мільярда доларів у цінних паперах США", - говориться в повідомленні.

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Росія знаходиться на 16-му місці серед найбільших інвесторів в американський борг, лідирують КНР (1,24 трильйона доларів) і Японія (1,2 трильйона доларів).