Фонд гарантування запропонував НБУ ліквідувати неплатоспроможний банк "Столичний"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію невеликого банку "Столичний" (м. Суми), в якому працює тимчасова адміністрація.

Як повідомляється на сайті фонду, в зв'язку з намірами ліквідувати банк з 15 вересня фонд призупинив його виплати вкладникам через відділення "Ощадбанку" для завершення формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування. Фонд обіцяє відновити виплати та повідомити про це додатково на своєму сайті.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 липня ввів тимчасову адміністрацію в невеликий банк "Столичний" (м. Суми) на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Банк "Столичний" (раніше – "Бонус-Банк") працює на ринку України в якості Сумського регіонального банку з 1993 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів.