Кремль змінює плани через кризу: росіян чекає підвищення пенсійного віку вже в 2016 році

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв 17 вересня проведе нараду з міністрами щодо бюджету. Уряд вже відмовився від трирічного планування і готує бюджет тільки на 2016 р., однак Мінфін прораховує можливості бюджету на три роки. Завдання – зберегти до кінця 2018 р. не менше 2 трлн руб. резервів сумарно в резервному фонді і фонді національного добробуту (ФНБ), заявив міністр фінансів Антон Силуанов: «Незважаючи на всі складнощі», пишуть "Ведомости".

Через низьку ціну нафти недобір доходів за 2016-2017 роки – 2,2 трлн руб., випливає з розрахунків Мінфіну, дефіцит – 2,9 трлн і 3 трлн руб., відповідно: це вже з урахуванням часткового скорочення витрат, передбачених Основними напрямами бюджетної політики, проти закладених в «докризовому» законі про бюджет на 2015-2017 рр.

В якості заходів економії Мінфін пропонує підвищення пенсійного віку вже з 2016 р. Економія від цього – від 620 млрд до 1,3 трлн руб. за три роки залежно від швидкості підвищення: за 6 місяців або з року в рік, до 65 років для чоловіків і жінок.