Яценюк занепокоївся "прозорістю" прийняття законів про зовнішній борг

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступив із закликом провести прозоре обговорення і прийняття законопроектів про реструктуризацію частини державного боргу, домовленість про яку була досягнута з Комітетом кредиторів України у серпні поточного року.

"Ми пропонуємо провести відкрите публічне обговорення. І на всі питання, які є у депутатів, ми дамо чіткі відповіді. Йдеться про майбутнє країни і про одну з найбільш важливих фінансових угод за всю історію країни", - сказав Яценюк під час виступу у парламенті.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України в січні-травні скоротилася на 2,151 мільярда доларів, або на 3,08%, - до 67,661 мільярда доларів.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,794 мільярда доларів у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс в 1,9 рази - до 1,101 трильйона гривень.

За прогнозами Національного банку України, державний і гарантований державою борг в 2015 році досягне 95% ВВП.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати - 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 мільярада гривень, або 4,1% ВВП, стеля держборгу на рівні 1,394 мільярда гривень.