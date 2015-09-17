Прем'єр Фінляндії для економії запропонував відмовитися від відпускних

Прем'єр Фінляндії Юха Сіпіля в телезверненні до народу країни запропонував відмовитися від відпускних грошей або збільшити щоденний робочий час на 20 хвилин. Ці заходи, за його словами, могли б стати альтернативою для урядового пакету по скороченню витрат на фінську працю, повідомляє Yle.

Читайте такожПроблеми Росії загрожують економіці Фінляндії опинитися в числі найбільш слабких в ЄСДля внесення альтернативних пропозицій прем'єр відвів кілька днів. Після цього урядовим пакетом заходів займеться парламент, зазначив Сіпіля.

Прем'єр підкреслив, що запропоновані урядом заходи є значно більш жорсткими, ніж заходи, які можуть запропонувати самі організації ринку праці.

Сіпіля зазначив, що отримав свій мандат для проведення реформ від виборців. Зволікати і жити в кредит більше не можна, наголосив він. Прем'єр запевнив, що буде робити все можливе для того, щоб реформи були проведені справедливо і з рівним ставленням до всіх. Він також пообіцяв прислухатися до думки організацій ринку праці при оновленні трудового законодавства.

Сіпіля прирівняв труднощі Фінляндії до стану справ у кризових країнах ЄС. В якості прикладу він навів Ірландію та Португалію, які, на його думку, провели більш жорсткі реформи, ніж ті, які пропонує фінський уряд. Він також нагадав про ентузіазм, з яким фіни давали поради Греції - потрібно самім слідувати цим порадам. Не можна допустити, щоб інші приймали за нас рішення, підкреслив прем'єр.