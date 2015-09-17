Росія не отримає від України кращих умов реструктуризації боргу – Яценюк

Російська Федерація як один з кредиторів України не отримає кращих умов реструктуризації боргу, обсяг якого становить 3 млрд дол., заявив в ході виступу в парламенті прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Росія вимагає виплати весь борг. Але з цієї трибуни я хочу знову сказати: кращих умов для Росії не буде. Чи приймаєте ці умови, або інших умов Росія не отримає», – сказав Яценюк.

Читайте такожРосія не має наміру вести з Україною переговори щодо реструктуризації боргу і готова судитися Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної відсоткової ставки за бондами на рівні 7,75%. Російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації боргу в обсязі 3 млрд дол.

Російська сторона вже заявила про те, що не буде брати участь в реструктуризації боргу.

Однак Мінфін США закликав всіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні в обсязі 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол. було надано Україні наприкінці грудня 2013 року. Подальші транші Україна не отримувала. Виплата боргу в 3 млрд дол. була запланована на грудень 2015 року. Однак «російський» борг увійшов у перелік боргів перед приватними кредиторами, що підлягає реструктуризації.