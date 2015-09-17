Яресько не виключає, що Україна може піти ще на одну реструктуризацію боргу

Україна в разі погіршення ситуації в країні, як будь-який боржник, має можливість знову провести реструктуризацію своїх боргів, заявила міністр фінансів Наталія Яресько, виступаючи у Верховній Раді.

«Якщо країна в складному становищі, Боже збав, ситуація на сході погіршилася, Україна завжди має можливість, як будь-який боржник, знову провести реструктуризацію боргів», - сказала вона.

Читайте такожРосія не отримає від України кращих умов реструктуризації боргу – Яценюк Відповідаючи на критику запропонованої Мінфіном моделі можливої майбутньої компенсації втрат кредиторів від списання нашого боргу, якщо зростання ВВП країни перевищить 3%, міністр підкреслила, що це тільки гіпотетична можливість для кредиторів, а не реальні майбутні витрати України.

«Я тільки «за» зростання ВВП понад 4%, понад 6%, понад 10% щорічно. Але якщо буде зростання реального ВВП 6% щорічно, від наступного, наприклад, до 40 року, то наш ВВП буде 1 трлн американських доларів або більше. Це не реально за циклічності економічних ситуацій – мати постійно 6% зростання неможливо, можливі коливання в ту чи іншу сторону», - пояснила вона.

При цьому міністр зазначила, що навіть якщо таке зростання ВВП можливе, то країна з ВВП в 1 трлн дол. може дозволити собі виплати за боргами суму близько 50 млн дол.

Раніше міністр фінансів заявляла, що неприйняття Верховною Радою пакету урядових законопроектів про реструктуризацію на сьогоднішньому засіданні ВР ставить під загрозу отримання нашою країною нових кредитів і може призупинити програму з Міжнародним валютним фондом. За її словами, обмін єврооблігацій України на нові папери в рамках узгоджених з кредиторами умов реструктуризації почнеться відразу після прийняття пакету законів щодо реструктуризації та їх підписання президентом України Петром Порошенком.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної відсоткової ставки за бондами на рівні 7,75%.