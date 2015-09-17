Гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 28 копійок

У четвер, 17 вересня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,60/21,75 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,4680/24,6310 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3290/0,3310 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,4968 гривні/долар, до цього часу було укладено 53 угод на суму 22,14 мільйона доларів.