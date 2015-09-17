Рада підтримала реструктуризацію держборгу України

Верховна Рада України конституційною більшістю підтримала пакет підготовлених урядом законопроектів про реструктуризацію частини державного боргу, домовленість про яку було досягнуто з Комітетом кредиторів наприкінці серпня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, пакет законопроектів складався з 4 документів, за кожен із яких було віддано понад 300 голосів парламентаріїв при необхідних 226.

Рішенням парламенту внесено зміни до Бюджетного, Податкового кодексів, а також до закону про цінні папери та фондовий ринок у частині визначення терміну державних деривативів - їх випуску, обслуговування та погашення, а також у частині пріоритетності реструктуризованих боргів перед боргами, які не потрапили до переліку реструктуризованих. Поправки до Податкового кодексу стосуються правил оподаткування кредиторської заборгованості й доходів компаній-позичальників гарантованих державою кредитів.

Перед голосуванням перед парламентаріями виступив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він ще раз уточнив умови реструктуризації та звернув увагу на необхідність ухвалення відповідальних рішень». «Ми провели повне обговорення Угоди про реструктуризацію. Це свідоме й відповідальне рішення», - сказав Яценюк.

У свою чергу, коментуючи результати голосування голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що парламент виявив єдність і показав, що може бути партнером уряду. "Щойно український парламент продемонстрував коаліційному уряду, причому всі фракції та групи, що ми є надійними партнерами уряду", – сказав Гройсман. При цьому він запропонував парламентаріям, якщо захочуть, привезти таку ж угоду про реструктуризацію або «кращу». «Я підпишу відрядження – в будь-якому складі, до будь-якої країни», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

Домовленості з кредиторами були оформлені в пакет законопроектів, підготовлених урядом. Як підкреслювала міністр фінансів Наталія Яресько, неприйняття законопроектів могло б призвести до дефолту й призупинити виконання програми реформ, затвердженої Міжнародним валютним фондом.