Рада підтримала реструктуризацію держборгу України
За кожен із законопроектів було віддано понад 300 голосів парламентаріїв при необхідних 226
Верховна Рада України конституційною більшістю підтримала пакет підготовлених урядом законопроектів про реструктуризацію частини державного боргу, домовленість про яку було досягнуто з Комітетом кредиторів наприкінці серпня цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, пакет законопроектів складався з 4 документів, за кожен із яких було віддано понад 300 голосів парламентаріїв при необхідних 226.
Рішенням парламенту внесено зміни до Бюджетного, Податкового кодексів, а також до закону про цінні папери та фондовий ринок у частині визначення терміну державних деривативів - їх випуску, обслуговування та погашення, а також у частині пріоритетності реструктуризованих боргів перед боргами, які не потрапили до переліку реструктуризованих. Поправки до Податкового кодексу стосуються правил оподаткування кредиторської заборгованості й доходів компаній-позичальників гарантованих державою кредитів.
Перед голосуванням перед парламентаріями виступив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він ще раз уточнив умови реструктуризації та звернув увагу на необхідність ухвалення відповідальних рішень». «Ми провели повне обговорення Угоди про реструктуризацію. Це свідоме й відповідальне рішення», - сказав Яценюк.
У свою чергу, коментуючи результати голосування голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що парламент виявив єдність і показав, що може бути партнером уряду. "Щойно український парламент продемонстрував коаліційному уряду, причому всі фракції та групи, що ми є надійними партнерами уряду", – сказав Гройсман. При цьому він запропонував парламентаріям, якщо захочуть, привезти таку ж угоду про реструктуризацію або «кращу». «Я підпишу відрядження – в будь-якому складі, до будь-якої країни», - сказав Гройсман.
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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.
Домовленості з кредиторами були оформлені в пакет законопроектів, підготовлених урядом. Як підкреслювала міністр фінансів Наталія Яресько, неприйняття законопроектів могло б призвести до дефолту й призупинити виконання програми реформ, затвердженої Міжнародним валютним фондом.