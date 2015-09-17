Рада збільшила з 1 вересня мінімальну зарплату і прожитковий мінімум на 13%

Верховна Рада України збільшила з 1 вересня мінімальну зарплату до 1378 гривень та прожитковий мінімум до 1330 гривень, тобто на 13%.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено законом України “Про внесення змін до закону України “Про державний бюджет України на 2015 рік” (№3060), який сьогодні був підтриманий парламентом 340 народними депутатами із 357, зареєстрованих в сесійній залі.

Міністр фінансів України Наталія Яресько зазначила, що за підсумками 8 місяців 2015 року, “спостерігається стала динаміка перевиконання дохідної частини загального фонду держбюджету”.

Яресько повідомила, що пропонуються планові доходи держбюджету на 2015 рік збільшити на 14,3 мільярда гривень.

За її словами, це планується зробити за рахунок надходжень від ПДВ - 9,2 мільярда, ввізного мита - 3,8 мільярда, податок на прибуток підприємств - 1,6 мільярда гривень, податок та збір на доходи фізичних осіб - 0,3 мільярда гривень, та інші надходження - 1,5 мільярда гривень.

Вона повідомила, що 10 мільярдів гривень цих додаткових надходжень будуть спрямовані на підвищення соціальних стандартів.

Яресько зазначила, що 1 вересня мінімальна заробітна плата зросте з 1218 до 1378 гривень, а прожитковий мінімум на одну особу до 1330 гривень.

“Тобто обидва показники буде збільшено на 13%”, - наголосила Яресько.

Вона додала, що “розмір мінімальної пенсії зросте до понад 1074 гривні, збільшуються соціальна допомога та стипендії”.

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Яресько повідомила, що даним законом передбачено спрямувати 2,7 мільярда гривень додатково на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та гарячу воду для населення, 0,9 мільярда - на оборону та правоохоронну діяльність, 0,3 мільярда гривень - на поповнення резервного фонду, 0,2 мільярда гривень - на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва, 0,25 мільярда гривень - на інші першочергові витрати.