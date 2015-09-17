В Україні вдвічі скоротять кількість податкових інспекцій

Державна фіскальна служба у рамках проведеної інституційної реформи має намір скоротити кількість державних податкових інспекцій до 161 з 311, повідомляється на сайті ДФС.

Згідно з повідомленням, це дозволить значно знизити бюрократичні перешкоди в обслуговуванні платників податків.

Зазначається, що відповідна постанова вже знаходиться в Міністерстві фінансів, і після її підписання розпочнеться реструктуризація.

ДФС зазначає, що на наступному етапі реформи планується ще більше скорочення територіальних одиниць для повного усунення навантаження на платників податків і перехід до сервісного характеру взаємодії з платниками.

Також, за даними Фіскальної служби, на підписі у Мінфіні є штатний розклад ДФС, після його затвердження служба почне реалізацію проекту з повного оновлення кадрового складу центрального апарату. Кожна штатна одиниця Фіскальної служби повинна пройти тестування для переходу до нової структури. Якщо за результатами тестування працівники не відповідатимуть вимогам, на вакантні посади буде проводитися відбір серед претендентів не з системи.

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Як повідомляв УНІАН, підготовка інституційної реформи ДФС є однією з попередніх умов для виділення Україні другого траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду.

Результатом реформування Державної фіскальної служби, яке має завершитися до кінця 2016 року, має стати ліквідація корупції в ДФС, а також ліквідація можливостей для контрабанди та ухилення від податків.