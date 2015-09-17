Нацбанк з початку року купив на міжбанку $1,5 мільярда

Національний банк України з початку 2015 року придбав на міжбанківському валютному ринку 1,5 млрд дол. США, повідомляється на сайті регулятора.

НБУ нагадав, що планує найближчим часом розпочати проведення регулярних аукціонів невеликих обсягів, до 10 млн дол., з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів.

Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

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Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх п'яти місяців.