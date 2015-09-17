МВФ задоволений Радою, яка підтримала реструктуризацію зовнішніх боргів

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд вітає рішення українського парламенту, який підтримав Угоду про реструктуризацію частини державного боргу, досягнуту з Комітетом кредиторів наприкінці серпня поточного року, і закликає всіх кредиторів України прийняти умови реструктуризації.

Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив керівник Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Український парламент прийняв пакет законопроектів щодо реструктуризації частини державного боргу, що ґрунтуються на угоді (з Комітетом кредиторів - УНІАН). Ми вже не одноразово наголошували, що реалізація Угоди є вкрай необхідною для досягнення умов боргової операції. І дуже важливо, щоб усі кредитори прийняли умови реструктуризації і пішли за ним», - сказав Райс.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України конституційною більшістю підтримала пакет підготовлених урядом законопроектів про реструктуризацію частини державного боргу, домовленість про яку була досягнута з Комітетом кредиторів наприкінці серпня. Рішенням парламенту внесені зміни до Бюджетного, Податкового кодексів, а також до закону про цінні папери і фондовий ринок в частині визначення терміну державних деривативів - їх випуску, обслуговування та погашення, а також у частині пріоритетності реструктуризованих боргів перед боргами, які не потрапили до переліку тих, що підлягають реструктуризації. Поправки до Податкового кодексу стосуються правил оподаткування кредиторської заборгованості і доходів компаній-позичальників гарантованих державою кредитів.

27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

Україна розраховує унаслідок відстрочки виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. у цьому році і до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки. Крім того, двома іншими обов'язковими вимогами Фонду є скорочення боргу до 70% ВВП і зниження потреби в зовнішньому фінансуванні до 10-12% до 2020 року.