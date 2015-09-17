Гривня зміцнилася ще на 10 копійок - 21,65 за долар

У четвер, 17 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,50/21,65 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,3380/24,5030 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3270/0,3290 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 21,5981 грн/дол., на цю годину було укладено 676 угод на суму 504,41 млн дол.