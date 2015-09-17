МВФ поки не прийняв рішення про статус "російського" боргу в $3 мільярди

Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив керівник Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Що стосується російського боргу, то Україна у червні сплатила купонний платіж за ним. Наступний платіж, імовірно, мав би відбудуться наприкінці року – у грудні (якщо б Україна не вела переговорів про його реструктуризацію - УНІАН), - сказав Райс. – Що стосується статусу цього боргу, то рішення про ньому має виносити Рада директорів Фонду. І наразі жодних рішень з цього приводу Рада не виносила».

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні в обсязі 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол. був наданий Україні наприкінці грудня 2013 року. Подальші транші Україна не отримувала. Виплата боргу в 3 млрд дол. була запланована на грудень 2015 року. Однак «російський» борг увійшов до переліку боргів перед приватними кредиторами, що підлягають реструктуризації.

27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%. Російським кредиторам запропонували такі самі умови реструктуризації боргу в обсязі 3 млрд дол.

Російська сторона вже заявила про те, що не братиме участі в реструктуризації боргу.

Однак Мінфін США закликав усіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.

Крім того, президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк неодноразово заявляли, що Російська Федерація як один із кредиторів України не отримає кращих умов реструктуризації боргу, ніж ті, що погоджені з Комітетом кредиторів.