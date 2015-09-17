Німецький Deutsche Bank оголосив про скорочення свого бізнесу в Росії

Про це йдеться в повідомленні на сайті банку, пише ТАСС.

Таке рішення було прийнято з метою зменшення складності процесів, витрат, ризиків і використання капіталу, йдеться в повідомленні.

При цьому російський бізнес корпоративного фінансування та торгових операцій банк продовжить обслуговувати з міжнародних офісів. Банк буде пропонувати проведення операцій з російськими цінними паперами, залучаючи треті сторони для виконання угод в Росії, а також надавати інші банківські послуги ключовим російським клієнтам.

"Введено в дію план реалізації, покликаний забезпечити переведення клієнтського обслуговування на нову модель у найближчі кілька місяців. Як очікується, перехідний період і закриття російського підрозділу CB&S триватимуть до кінця 2015 року", - йдеться в повідомленні Deutsche Bank.

Крім того, російський підрозділ комерційних банківських послуг (GTB), яке надає послуги з супроводу зовнішньоторговельних операцій, управління грошовими коштами клієнтів, фінансування обігового капіталу, валютним операціям, продовжує свою діяльність в Росії, зазначено в повідомленні банку.

Департаменти з управління інституційними грошовими засобами і обслуговування емітентів будуть працювати з російськими клієнтами через міжнародні офіси банку. Однак депозитарне обслуговування клієнтів буде припинено при тісній взаємодії з ними.

Банк продовжить обслуговування клієнтів з великим приватним капіталом, але зосередить адміністрування та облік за межами Росії, йдеться в повідомленні.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Deutsche Bank може скоротити близько 200 співробітників в Росії. "Deutsche Bank розглядає можливість серйозних змін, які можуть включати скорочення або припинення операцій в деяких країнах, а також зміни у складі керівництва", - пише газета. Серед них - "великі скорочення" в діяльності банку Росії.

"Як повідомили особи, знайомі з ситуацією, скорочення в Росії можуть зачепити близько 200 співробітників, що займаються інвестиційними операціями, - підкреслила The Wall Street Journal. - Ці заходи не зачеплять сотні інших службовців банку в Москві і Санкт-Петербурзі, відповідальних за технічні та інші питання".

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"Занепокоєння щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами через трейдерів, що займаються операціями з цінними паперами, якими керував банк, стала причиною як внутрішнього розслідування, так і розслідувань європейських і американських регуляторів, - йдеться в статті. - Deutsche Bank ще в липні заявляв про те, що вивчає питання про операції з акціями "клієнтів", які були здійснені через представництва банку в Москві і Лондоні. За словами обізнаних осіб, ці операції були на мільярди доларів".

Банк також вивчить систему внутрішнього контролю, покликану не допускати таких переказів коштів, які порушують міжнародні правила по боротьбі з відмиванням грошових коштів.