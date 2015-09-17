Центробанк РФ заявив про створення аналога SWIFT у Росії

Про це повідомляє ТАСС.

За словами Набіулліної, його використовують вже кілька десятків банків.

Раніше стало відомо, що, згідно з пропозицією ЦБ, обмінюватися повідомленнями за допомогою нової системи зможуть не тільки банки, але і компанії.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.

У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Євросоюзу на саміті ЄС вирішили пов'язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, і ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.

За оцінками експертів, Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила 98 мільярдів євро.

Довідка УНІАН. SWIFT - співтовариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій. За день через мережу SWIFT проходять платіжні доручення більш ніж на $6 трлн, у ній беруть участь понад 10 тис. фінансових організацій у 210 країнах.

За статутом SWIFT в кожній країні співтовариства створюють групу членів та групу користувачів. В РФ їх об'єднує асоціація "РосСВИФТ".