НБУ визнав неплатоспроможним банк "Фінанси та Кредит"

Як повідомляється на сайті НБУ, з 17 серпня банк після 7 місяців у стадії проблемного перейшов на звичайний режим роботи. «Національний банк продовжував в щоденному режимі здійснювати моніторинг ситуації в банку. Коли акціонер не виконав свої зобов'язання - ми швидко відреагували. Сьогодні банк був визнаний неплатоспроможним і переданий до Фонду гарантування», - наводяться слова глави НБУ Валерій Гонтарєвої в повідомленні.

За її словами, левова частка активів банку була пов'язана з кредитуванням бізнесу самого акціонера, і коли довелося розраховуватися з боргами і продавати активи - акціонер у встановлений термін цього не зробив. «Хочу вас запевнити, що цей банк не є системним, а його віднесення до категорії неплатоспроможних не представляє загрози стабільності банківського сектору країни», - запевнила Гонтарєва.

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За оцінками НБУ, 93,2% або 234 тисяч вкладників банку отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму в 200 тис. грн, а клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх в межах гарантованої суми.

Також повідомляється, що НБУ намагався допомогти банку, представивши йому два стабілізаційних кредити - на 700 млн грн в лютому і на 750 млн грн у червні цього року. При цьому регулятор зазначає, що кредити були використані виключно для виплат за вкладами фізосіб в обсязі до 200 тис. грн.

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НБУ нагадує, що 2 березня цього року прийнято закон про посилення відповідальності акціонерів і менеджменту банків за доведення фінустанови до неплатоспроможності, що передбачає майнову відповідальність, а також покарання у вигляді штрафу або позбавлення (обмеження) волі на строк від одного до п'яти років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін заявляв, що банк «Фінанси і кредит» більше не є проблемним, але куратор Національного банку України продовжує працювати в банку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 19 серпня підтвердив виконання банком «Фінанси і кредит» плану капіталізації в рамках узгодженої з регулятором програми фінансового оздоровлення банку від 25 травня.

Раніше глава НБУ Валерія Гонтарєва заявляла, що регулятор визнає банк «Фінанси і кредит» неплатоспроможним у разі невиконання затвердженого плану докапіталізації до кінця літа.

Банк «Фінанси та кредит» (м.Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків України. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

17 серпня акціонери банку «Фінанси і кредит» прийняли рішення збільшити статутний капітал банку на 2,5 млрд грн, або на 46,4%, - до 7,888 млрд грн. У першому півріччі банк уже збільшив статутний капітал у два рази - на 616,4 млн грн в березні і на 1,972 млрд грн у червні.