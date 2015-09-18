ФРС США зберегла базову ставку на рекордно низькому рівні

Про це йдеться в прес-релізі ФРС, передає РБК.

У четвер, 17 вересня, Федеральна резервна система прийняла рішення про збереження базової ставки на колишньому рівні — 0-0,25% річних. «Останні глобальні економічні та фінансові події можуть дещо обмежити ділову активність і, ймовірно, зроблять подальший тиск на інфляцію», — пояснює американський регулятор у заяві, оприлюдненій за підсумками засідання 16-17 вересня.

Ще одним фактором, який вплинув на рішення ФРС не підвищувати ставку, стала інфляція, яка все ще залишається на рівні нижче довгострокових прогнозів і орієнтирів, відображаючи зниження цін на енергоносії та імпорт енергоресурсів.

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Інформація, отримана Комітетом з відкритих ринків ФРС США з моменту останнього засідання в липні, вказує на те, що темпи економічного зростання є помірними, наголошується в повідомленні. Помірне зростання показали також споживчі витрати домашніх господарств та інвестиції в основний капітал. Поліпшення показали житловий сектор та показники, які ФРС відслідковує на ринку праці, в той час як показники чистого експорту були слабкими.

У повідомленні наголошується, що комітет у своєму прагненні підтримувати максимальну зайнятість і стабілізацію цін підтвердив свою думку, що нинішній діапазон ставки від 0 до 0,25% залишається виправданим. Подальше рішення по ставці буде прийматися з урахуванням широкого спектру інформації, в тому числі заходів, які вживаються на ринку праці, показників інфляційного тиску та інфляційних очікувань, а також показань по фінансовим і міжнародним подіям».

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«Комітет вважає, що буде доречно підняти ключову ставку, коли побачить подальші поліпшення на ринку праці і коли з'явиться впевненість, що інфляція у США в середньостроковій перспективі досягне цільового рівня в 2%», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня почалося чергове дводенне засідання ФРС США, на якому очікувалося ухвалення рішення щодо підвищення процентної ставки. Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімальної позначки в грудні 2008 року.

Аналітики схилялися до думки, що ФРС підніме вже у вересні облікову ставку, не буде чекати для цього кінець року.