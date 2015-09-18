Банк "Національні інвестиції" визнано неплатоспроможним

Про це йдеться в постанові Правління Національного банку від 17 вересня 2015 року № 613, повідомляє прес-служба НБУ.

"Непрозорість цілої низки операцій банку та стрімке суттєве скорочення ліквідних коштів стали причиною віднесення його до категорії проблемних та введення в банк куратора", - йдеться в повідомленні.

Після цього було встановлено факти невідображення ПАТ "Банк "Національні інвестиції" у бухгалтерському обліку документів клієнтів, що не виконані у встановлений законодавством строк. "Через це, згідно з пунктом 3 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - повідомили в НБУ.

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За словами першого заступника Голови Національного банку Олександра Писарука, банки з непрозорою структурою власності найчастіше потрапляють до ФГВФО саме через проведення ризикових та непрозорих операцій, які в результаті приводять до втрати ліквідності.

Зазначається, що Національний банк з особливою увагою відслідковує операції банків з непрозорою структурою власності. Крім того, Фонд гарантування вкладів може визнати нікчемними операції банку, якщо буде доведено, що вони спричинили погіршення фінансового стану установи або настання її неплатоспроможності.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав неплатоспроможним банк «Фінанси та Кредит», що входить до групи найбільших за активами, після тривалої роботи по його фінансовому оздоровленню, в результаті якої акціонер не виконав своїх зобов'язань.