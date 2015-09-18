Росія продовжує наполягати на поверненні Україною боргу

Про це повідомляє прес-служба уряду РФ.

"Позиція Росії залишається незмінною: Україна повинна повністю і в строк розрахуватися за зобов'язаннями, придбаними у грудні 2013 року за рахунок коштів Фонду національного добробуту", - йдеться в повідомленні.

У Росії знову заявили, що не беруть участі в реструктуризації і відзначили, що вона не здатна полегшити борговий тягар України.

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"Дебітору вигідніше заплатити Російської Федерації прямо зараз, оскільки дефолт за цими зобов'язаннями буде коштувати йому набагато дорожче: доведеться оплатити не тільки судові витрати, але і штрафні відсотки за прострочення платежів", - заявили в уряді.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Російська Федерація як один з кредиторів України не отримає кращих умов реструктуризації боргу, обсяг якого становить 3 млрд дол.

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Раніше, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%. Російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації боргу обсягом 3 млрд дол.

Російська сторона вже заявила про те, що не буде брати участь в реструктуризації боргу.

Однак Мінфін США закликав всіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.

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Довідка УНІАН. 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні в обсязі 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту обсягом 3 млрд дол. було надано Україні в кінці грудня 2013 року. Подальші транші Україна не отримувала. Виплата боргу в 3 млрд дол. була запланована на грудень 2015 року. Однак «російський» борг увійшов в перелік боргів перед приватними кредиторами, що підлягає реструктуризації.