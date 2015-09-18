У банк Жеваго ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів адміністрацію в один з найбільших за активами банк «Фінанси та Кредит», повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

За інформацією прес-служби, у зв'язку з рішенням Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним сьогодні вночі в банк введено тимчасову адміністрацію під керівництвом Олени Чернявської строком на 3 місяці – до 17 грудня цього року.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері Національний банк повідомив про визнання банку «Фінанси та Кредит» неплатоспроможним після тривалої роботи з його фінансового оздоровлення, в результаті якої акціонер не виконав своїх зобов'язань.

За оцінками НБУ, 93,2%, або 234 тисячі вкладників банку отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму в 200 тис. грн, а клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх в межах гарантованої суми.

НБУ нагадав, що надав банку два стабілізаційні кредити - на 700 млн грн у лютому і на 750 млн грн у червні цього року, які були використані для виплат за вкладами фізичних осіб до 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 19 серпня підтвердив виконання банком «Фінанси та Кредит» плану капіталізації в рамках узгодженої з регулятором програми фінансового оздоровлення банку від 25 травня.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що регулятор визнає банк «Фінанси та Кредит» неплатоспроможним у разі невиконання затвердженого плану докапіталізації до кінця літа.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків України. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), які підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

17 серпня акціонери банку «Фінанси та Кредит» прийняли рішення збільшити статутний капітал банку на 2,5 млрд грн, або на 46,4%, - до 7,888 млрд грн. У першому півріччі банк збільшив статутний капітал у два рази - на 616,4 млн грн у березні та на 1,972 млрд грн у червні.