Нацбанк на першому валютному аукціоні купив у резерви майже $5 мільйонів

Національний банк України в ході першого з регулярних аукціонів з купівлі валюти для збільшення міжнародних резервів, старт яких регулятор анонсував цього тижня, купив у банків 4,7 млн дол. США.

Згідно з даними на сайті НБУ, курс відсікання аукціону становив 21,70 грн/дол., середньозважений – 21,5777 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк для накопичення міжнародних резервів починає регулярні аукціони з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку, в яких зможуть взяти участь всі банки. Регулятор планує купувати валюту в невеликих обсягах – до 10 млн дол. США на день за прийнятною ціною, що дозволить уникнути тиску на обмінний курс гривні.

Читайте такожНацбанк з початку року купив на міжбанку $1,5 мільярда

З моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 раза – до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Після запровадження НБУ ряду обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх п'яти місяців.