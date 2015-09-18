Власники "коротких" євробондів України хочуть змінити умови реструктуризації

Держателі «коротких» бондів України, чергова виплата за якими планувалася на 23 вересня поточного року, висловили незгоду з деякими умовами реструктуризації частини державного боргу, погодженими з Комітетом кредиторів і ратифікованими парламентом України, і погрожують заблокувати боргову операцію.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на повідомлення юридичної компанії Shearman & Sterling LLP, яка представляє інтереси кредиторів.

«Держателі бондів погрожують ратифікації процесу, оскільки вимагають більш справедливих підходів, - повідомляє агентство. – І через те попереду ще велика робота перш ніж операція буде остаточно завершена».

За даними Bloomberg кредитори не висловлюють повного переліку претензій, проте натякають, що не задоволені умовами пролонгації платежів. При цьому в агентстві зазначають, для завершення боргової операції Україні необхідна згода 75% кредиторів на ухвалені умови реструктуризації боргу.

Читайте такожЯресько не виключає, що Україна може піти ще на одну реструктуризацію боргу

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада України конституційною більшістю підтримала пакет підготовлених урядом законопроектів про реструктуризацію частини державного боргу, домовленості про яку було досягнуто з Комітетом кредиторів наприкінці серпня поточного року. Рішенням парламенту внесено зміни до Бюджетного, Податкового кодексів, а також до закону про цінні папери і фондовий ринок " в частині визначення терміну державних деривативів - їх випуску, обслуговування та погашення, а також у частині пріоритетності реструктуризованих боргів перед боргами, які не потрапили у перелік тих, що реструктурузуються. Поправки до Податкового кодексу стосуються правил оподаткування кредиторської заборгованості і доходів компаній-позичальників гарантованих державою кредитів.

27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відтермінування платежів за тілом кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінувння виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. цього року до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки. Крім того, двома іншими обов'язковими вимогами Фонду є скорочення боргу до 70% ВВП і зниження потреби в зовнішньому фінансуванні до 10-12% до 2020 року.