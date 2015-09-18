Абромавичус хоче перевірити топ-20 держкомпаній, які перетворилися "в засіб виведення грошей"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ініціює проведення перевірок 20 найбільших державних компаній у частині обсягів реалізації продукції та їх доходів, повідомив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Ми ініціювали перевірки топ-20 держкомпаній. За результатами цих перевірок приймемо кадрові рішення. Але на цьому не можна зупинятися. І я розраховую на сприяння правоохоронних органів. Наша мета – підняти на поверхню всі зловживання. Ми перевірятимемо їх продажі і закупівлі", – сказав Абромавичус.

Він ще раз нагадав, що уряд не відмовляється від ідеї скорочення кількості держкомпаній, які перетворилися на засіб виведення грошей. «Є тільки два способи боротьби з цим – це приватизація і підвищення стандартів корпоративного управління на держпідприємствах», – сказав міністр.

Він зазначив, що держкомпаній зараз налічується близько трьох тисяч, з яких близько двох тисяч не працюють. «Їх треба закрити і рухатися далі, – сказав Абромавичус. – Топ-100 компаній – це 90% усіх активів. І зараз потрібно продати ті компанії, які можна продати, щоб ними зайнялися ефективні власники, які не крадуть державні кошти, а будують заводи, створюють робочі місця і залучають інвестиції».

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Також міністр зазначив, що загальний обсяг збитків найбільших державних компаній за 2014 рік становив близько 101 млрд грн.

«Збитки найбільших держкомпаній у першому кварталі 2015 року становили 9,7 млрд грн, - сказав міністр. - Це в два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Навіть якщо не враховувати збитки «Нафтогазу» (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН), але враховувати упущений прибуток держкомпаній за минулий рік, збитки становлять 100 млрд грн».

Абромавичус зазначив, що такі показники означають одне: замість того, щоб працювати на користь держави, «більша частина коштів держкомпаній осідають у кишенях окремих осіб». «Схеми (ухилення від сплати податків та виведення коштів - УНІАН) – нескладні, але різноманітні. В основному гроші розкрадаються через класичні схеми продажу через фірми-прокладки, закупівлі через афілійовані компанії та виведення коштів через капітальні вкладення. Замість того, щоб підвищувати соцстандарти і вкладати гроші в розвиток економіки ми годуємо корупціонерів, що присмокталася. Ми змушені просити додаткові кредити і фінансову допомогу, коли величезні гроші як пісок витікають крізь пальці. Занадто довго держава дозволяла розкрадати своє майно. Пора це припиняти».

Раніше Кабінет міністрів України заявив про рішення створити холдингову компанію для управління державними підприємствами або передати цю функцію спеціально створеному державному органу. Остаточне рішення про форму централізованого управління буде прийнято після аналізу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, який має бути завершений до кінця вересня 2015 року.

Також Мінекономрозвитку має намір найближчим часом представити законодавчі ініціативи, спрямовані на прискорення процесу корпоратизації держкомпаній, спрощення бюрократичної процедури зміни їх керівництва, а також забезпечення повного розкриття фінансової та виробничої інформації.