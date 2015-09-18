Держстат покращив показники по ВВП України

Нагадаємо, 14 серпня Держстат повідомив про падіння ВВП у другому кварталі в річному вираженні на 14,7%.

Також Держстат поліпшив оцінку падіння ВВП у другому кварталі порівняно з попереднім кварталом. За оновленою інформацією, порівняно з першим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактору, ВВП у другому кварталі 2015 року знизився на 0,5% замість 0,9%, оприлюднених у серпні.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

За оцінками Держстату, номінальний ВВП у фактичних цінах у другому кварталі становив 449,575 млрд грн.

Зростання дефлятора ВВП у річному вираженні (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари і послуги) за підсумками другого кварталу оцінюється в 40,1%.

Валовий внутрішній продукт з розрахунку на одну людину становив 10,485 тис. грн.

Читайте такожЕкономіка України продемонструє зростання в 2016 році – Порошенко

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) становило 17,2%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Національний банк прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 7,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни в цьому році на 7,5%.

За оцінками експертів, з другого кварталу очікується стабілізація економіки України та поквартальне зростання ВВП, але в цілому динаміка за рік буде негативною – на рівні від мінус 7% до мінус 15%.