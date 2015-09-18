Держстат покращив показники по ВВП України
Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2015 року порівняно з другим кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року), згідно з оновленими даними на сайті Державної служби статистики України, становило 14,6%.
Нагадаємо, 14 серпня Держстат повідомив про падіння ВВП у другому кварталі в річному вираженні на 14,7%.
Також Держстат поліпшив оцінку падіння ВВП у другому кварталі порівняно з попереднім кварталом. За оновленою інформацією, порівняно з першим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактору, ВВП у другому кварталі 2015 року знизився на 0,5% замість 0,9%, оприлюднених у серпні.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
За оцінками Держстату, номінальний ВВП у фактичних цінах у другому кварталі становив 449,575 млрд грн.
Зростання дефлятора ВВП у річному вираженні (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари і послуги) за підсумками другого кварталу оцінюється в 40,1%.
Валовий внутрішній продукт з розрахунку на одну людину становив 10,485 тис. грн.
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Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) становило 17,2%.
Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Національний банк прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 7,5%.
Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни в цьому році на 7,5%.
За оцінками експертів, з другого кварталу очікується стабілізація економіки України та поквартальне зростання ВВП, але в цілому динаміка за рік буде негативною – на рівні від мінус 7% до мінус 15%.