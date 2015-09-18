В Росії прогнозують зростання інфляції вище 12%

Мінфін РФ очікує інфляцію за підсумками 2015 року на рівні 12,2%, повідомляє Прайм з посиланням на заяву глава відомства Антона Сілуанова.

"Ми цього року очікуємо інфляцію близько 12,2%", - сказав він, виступаючи на пленарному засіданні Держдуми РФ.

У таких умовах, за його словами, ЦБ не може піти на зниження ключової ставки. "Якщо ЦБ буде знижувати ставки, то, відповідно, це дасть поштовх до інфляції, чого ми не можемо допустити", - сказав він.

Зниження темпів зростання економіки РФ, на думку міністра, поточного року пов'язано в першу чергу із зовнішніми умовами. "Ми робимо все, щоб ключова ставка і процентні ставки в економіці знижувалися. А бюджет - це один з таких інструментів, це основний інструмент зниження інфляції, тиску на процентні ставки. Що більше він збалансований - то менший рівень ставок в економіці", - додав він.

Банк Росії раніше у вересні погіршив прогноз інфляції в РФ на 2015 рік до 12-13% з очікуваних раніше 10,8%. Офіційний прогноз Мінекономрозвитку поки що становить 11,9%, але глава міністерства Олексій Улюкаєв 16 вересня не виключив, що інфляція буде вище 12%, назвавши резонною оцінку ЦБ.

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За даними Росстату, зростання споживчих цін в РФ в серпні поточного року склало 0,4% проти 0,8% у липні, з початку року інфляція набрала 9,8%. У річному вираженні інфляція в серпні прискорилася до 15,8% - з 15,6% у липні.