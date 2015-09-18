Fitch оголосив про "технічне" зниження рейтингу ПриватБанку під час угоди з продовження євробондів і субборгу

Fitch повідомляє, що зниження рейтингів банку є стандартною процедурою для таких угод на світовому ринку, при цьому інші рейтинги банку не змінилися й відображають реальну ситуацію в банку та його провідні позиції на українському ринку.

«За результатами проведення угод щодо продовження строків погашення єврооблігацій і субборгу банку рейтинги ПриватБанку будуть переглянуті в бік підвищення, відповідно до методологій Fitch, у межах суверенного рейтингу України «ССС», – йдеться у повідомленні агентства.