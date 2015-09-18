МВФ задоволений угодою між НБУ та Центробанком Швеції

Основний кредитор України - Міжнародний валютний фонд вітаєукладення договору про валютний своп між Національним банком України і Центральним банком Швеції, що передбачає купівлю-продаж 500 мільйонів доларів США в обмін на українську гривню.

Про це йдеться в повідомленні Фонду, розміщеному на сайті організації.

Коментуючи підписання договору, заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон зазначив, що шестимісячний своп-договір надасть необхідну фінансову підтримку програмі реформи українського уряду в додаток до вже існуючих домовленостей з іншими кредиторами.

"В Україні відновлюється макроекономічна стабільність, економіка демонструє ознаки виходу з глухого кута. І своп-угоду з Центробанком Швеції підтримає впевненість України на шляху подальшого прогресу і стабілізації", - цитує Ліптона Фонд.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня, Національний банк України уклав договір про валютний своп з Національним банком Швеції, а також договір про технічноу допомоги для України, в рамках якої Центробанк Швеції буде співпрацювати з українським регулятором, щоб передати знання у сферах, важливих для центральних банків.