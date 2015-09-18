Росія через девальвацію рубля повернула за "Містралі" удвічі більше, ніж платила - Мінпромторг РФ

Про це заявив глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, передає РІА "Новости".

"Наскільки мені відомо, вони фізично їх повернули вже давно. Рентабельність через девальвацію: ми платили виходячи з бюджету, який формувався в рублях, через курс це виходить в удвічі більше, тому як раз в рублевої масі виграли рівно в вдвічі", - сказав він на другому форумі регіонів Росії і Білорусі у Сочі.

"Основна частина коштів, яка перевищує вдвічі раніше сплачені в рублях, відповідно, нами вже отримана", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році.

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Франція повинна була передати перший корабель «Владивосток» в листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралю" не можуть бути передані РФ.

В Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібній власності Франції і в її повному розпорядженні.

Згідно з досягнутими між РФ і Францією домовленостями, Париж повинен був повернути Росії 949,8 млн євро.