Порошенко підписав закони про реструктуризацію держборгу та підвищення соцстандартів

Президент України Петро Порошенко підписав пакет урядових законопроектів, що обумовлюють процедуру реструктуризації частини державного боргу, а також зміни до державного бюджету на 2015 рік в частині підвищення соціальних стандартів – зарплат, пенсій, соціальних виплат різним категоріям громадян, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

"Наша команда зробила все можливе, щоб вже з 1 вересня було забезпечено зростання (соціальних стандартів - УНІАН) нехай і на скромну величину – від 13 до 18%", - заявив президент під час підписання Закону на засіданні Національної ради реформ.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", яким передбачено підвищення соцстандартів з 1 вересня.

Також 17 вересня парламент конституційною більшістю підтримав пакет підготовлених урядом законопроектів про реструктуризацію частини державного боргу, домовленість стосовно якої була досягнута з Комітетом кредиторів наприкінці серпня. Рішенням парламенту внесено зміни до Бюджетного, Податкового кодексів, а також до закону про цінні папери та фондовий ринок в частині визначення терміну державних деривативів - їх випуску, обслуговування та погашення, а також в частині пріоритетності реструктуризованих боргів перед боргами, які не потрапили до переліку таких, які підлягають реструктуризації. Поправки до Податкового кодексу стосуються правил оподаткування кредиторської заборгованості та доходів компаній-позичальників гарантованих державою кредитів.

27 серпня Україна та Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 4 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.