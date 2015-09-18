Валовий зовнішній борг України у другому кварталі зріс на 0,8%

Валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом зріс на 1,007 мільярда доларів США, або на 0,8%, – до 126,976 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно аналітичній записці НБУ, обсяг валового зовнішнього боргу України по відношенню до ВВП зріс до 122,8% з 110,5% ВВП на кінець першого кварталу.

Регулятор зазначає, що основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 1 липня залишається долар США, на який припадає 74,7% зобов'язань.

На кінець другого кварталу на сектор загального державного управління доводиться 35,894 мільярда доларів, або 28,27% валового зовнішнього боргу, на банки - 15,739 мільярда доларів, або 12,40%, на органи грошово-кредитного регулювання (центральний банк) - 6,574 мільярда доларів, або 5,18% боргу, на інші сектори - 59,027 мільярда доларів, або 46,49% боргу.

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Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України в першому кварталі 2015 року порівняно з початком року скоротився на 0,27%, або на 340 мільйонів доларів – до 125,967 мільярда доларів.

За підсумками 2014 року валовий зовнішній борг України скоротився на 11,1%, або на 15,772 мільярда доларів, у порівнянні з початком року – до 126,307 мільярда доларів.