НБУ ліквідує черговий банк

Національний банк України 18 вересня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Столичний", в якому з липня працює тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 липня ввів тимчасову адміністрацію в невеликий банк "Столичний" (м. Суми) на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. Банк "Столичний" (раніше – "Бонус-Банк") працює на ринку України в якості Сумського регіонального банку з 1993 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами.