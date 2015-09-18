США можуть оштрафувати Coca-Cola на $3,3 мільярда через заниження прибутку

Найбільшому в світі виробнику безалкогольних напоїв Coca-Cola Company загрожує штраф розміром 3,3 мільярда доларів за заниження показника прибутку у звітностях за 2007-2009 роки, інформує Прайм з посиланням на повідомлення компанії.

Згідно з цим повідомленням, Федеральна податкова служба США (IRS) в ході перевірки виявила, що оподатковуваний дохід компанії протягом визначеного терміну мав бути вищим за повідомлений нею. Регулятор у зв'язку з цим направив Coca-Cola повідомлення, що їй може загрожувати штраф у вигляді додаткових федеральних прибуткових податків.

"Спірні суми, в основному, відносяться до питання трансфертного ціноутворення з урахуванням відповідної суми оподатковуваного доходу, про яку компанії в США повинні повідомляти через ліцензування нематеріального майна у певних споріднених зарубіжних компаніях", - пояснює Coca-Cola.

Компанія стверджує, що слідувала тієї ж методології трансфертного ціноутворення, про яку підписала з IRS у 1996 році угоду про справляння податків. Це угода захищає компанію від штрафів, якщо вона дотримувалась цієї методології.

За словами компанії, даний спір не зможе істотно вплинути на фінансові результати. Coca-Cola також зазначила, що регулярно оцінює свої податкові резерви для подібних ситуацій.

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Coca-Cola Company була заснована в 1892 році. Компанія, що базується в місті Атланта (штат Джорджія), продає свою продукцію більш ніж в 200 країнах світу.