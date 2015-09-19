ЗМІ: Хедж-фонд Aurelius хоче кращих умов реструктуризації боргу України

Про це повідомило джерело інформагенції Reuters, передає Deutsche Welle.

"Це Aurelius. Вони акумулювали бонди з ринку", - заявило анонімне джерело інформагенції. Хедж-фонд скуповував українські облігації включно з тими, період погашення яких припадає на останні місяці 2015 року. Раніше цього року облігації досягали мінімуму вартості у 35 центів за долар номіналу (коли оголошення дефолту виглядало ймовірним), однак сьогодні торгуються на рівні 78 центів.

Влада Аргентини, чиї облігації також скуповував Aurelius, охарактеризувала згаданий хедж-фонд як "стерв'ятників", оскільки той разом з іншим хедж-фондом, Elliott, упродовж тривалого часу чинив тиск на Буенос-Айрес задля повної сплати суверенного боргу. В якості інструмента тиску застосовувався, зокрема, арешт державних активів.

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У серпні Україна домовилася з найбільшими тримачами облігацій про списання 20% комерційного боргу та реструктуризацію решти суми на чотири роки. Угода з кредиторами є умовою продовження програми МВФ.

Однак частина тримачів бондів з терміном погашення цього року зазначає, що реструктуризація боргу в схваленій формі є несправедливою щодо них з огляду на терміни погашення. Напередодні група тримачів через адвокатів фірми Shearman & Sterling заявила, що їхня частка є достатньо великою, аби оспорити угоду щодо боргу обсягом у 18 мільярдів доларів США.

Юристи Shearman & Sterling відмовилися називати свого клієнта, а речник Aurelius відмовився від коментарів.

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Такий розвиток подій може відтермінувати реструктуризацію боргу, яку Україна прагне завершити до кінця жовтня. Однак за даними джерела агентства Reuters, фонд не зможе зірвати угоду, реструктуризація боргу відбудеться. А фонд, вочевидь, приєднається до Росії та не братиме у ній участь.