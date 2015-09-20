Яресько: кредит від Світового банку допоможе збалансувати держбюджет

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала міністр фінансів Наталія Яресько. "Цей кредит - це наступний крок у посиленні фінансової стабільності в нашій країні, оздоровленні її економіки. Це допоможе нам повернутися до економічного зростання, створення робочих місць і підвищення рівня життя кожного нашого громадянина", - написала міністр.

Читайте такожЄБРР може виділити Україні $300 мільйонів на закупівлю газу - ЯреськоЗа її словами, винаданий під дуже низькі відсотки кредит, сприятиме збалансуванню державного бюджету та дозволить направити додаткове фінансування на пріоритетні потреби держави. "Адже здорові державні фінанси є запорукою сильної економіки і довіри громадян", - зазначила міністр.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Наталія Яреськопідписала угоду про отримання $500 млн другої програмної позики на проведення реформ у фінансовому секторі з директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, регіону Європи та Центральної Азії Чімяо Фаном.