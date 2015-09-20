Пенсіонери з 4 жовтня отримають доплати за вересень та підвищені пенсії за жовтень – Яценюк

З 4 жовтня пенсіонери отримають доплати до пенсій за вересень і підвищені пенсії за жовтень.

Про це глава уряду Арсеній Яценюк повідомив у передачі "10 хвилин з прем'єр-міністром".

Яценюк нагадав, що минулого тижня парламент конституційною більшістю підтримав урядовий законопроект про підвищення зарплат і пенсій.

"Середній розмір такого підвищення становить від 13 до 19%. 19% - для зарплат висококваліфікованих працівників, 13% - пенсіонерів", - додав він.

"Доплата до пенсії, яка нараховується з 1 вересня поточного року, буде проведена в жовтні. З 4 жовтня українські пенсіонери отримають доплату за вересень, так і підвищену пенсію за жовтень", - підкреслив Яценюк.

Щодо працівників бюджетної сфери, глава уряду нагадав, що вони вже отримали авансові виплати.

"Тому підвищені заробітні плати для бюджетників будуть виплачені в першій декаді жовтня", - додав Яценюк.

У той же час Яценюк наголосив, що в місцевих бюджетах є необхідні кошти для виплат підвищених зарплат бюджетникам, адже в результаті бюджетної децентралізації вони отримали додатково 40% доходів.

"Центральний бюджет дає свою суму коштів, місцеві бюджети мають також необхідну суму коштів для забезпечення стовідсоткової виплати всіх підвищених соціальних стандартів, про що Кабінет міністрів України вже прийняв відповідне рішення", - підкреслив глава уряду.

Крім того, нагадав Яценюк, Верховна Рада конституційною більшістю голосів підтримала план реструктуризації та списання боргів, запропонований урядом України.

За його словами, це дає можливість Україні списати 3,6 мільярда доларів боргів перед приватними кредиторами.

"Це дає змогу Україні заощадити близько 5 мільярдів доларів на виплату відсотків до 2040 року і не виплачувати тіло кредиту протягом найближчих чотирьох років. Це дає можливість Україні почати стабілізацію фінансово-економічної ситуації в Україні", - підкреслив прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік" (№3060), яким передбачено збільшення планових доходів держбюджету на 14,3 мільярда гривень. 10 мільярдів гривень додаткових надходжень будуть спрямовані на підвищення соціальних стандартів.

Також 17 вересня парламент конституційною більшістю підтримав пакет підготовлених урядом законопроектів про реструктуризацію частини державного боргу, домовленість про яку була досягнута з Комітетом кредиторів в кінці серпня.