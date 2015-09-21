Росія повертається у 90-ті: зарплату знову стали платити цеглинами і курми

У кризу росіяни отримують частину зарплати теплицями, мангалами, ковбасою, курми, залишками продуктів з PR-акцій, сертифікатами на турпоїздку, пиломатеріалом. Як пишуть "Известия", такі результати опитування, яке провів дослідницький центр рекрутингового порталу Superjob.

Між тим, за даними Росстату, не можуть отримати зарплату в термін 80 тис. росіян. На «гарячу лінію» Громадської палати на невиплату зарплати з липня надійшло близько 3 тис. скарг.

Читайте такожКремль визнав, що російська економіка "лежить на дні"Дослідницький центр Superjob провів опитування серед 1600 росіян, які працюють.

Серед відповідей були такі: «Замість грошей видавали сертифікати на покупку ковбасної продукції» (бухгалтер, Волгоград), «У нас птахофабрика — куркою» (майстер будівельно-монтажних робіт, місто Шарипово в Красноярському краї), «Розрахувалися металовиробами: теплиця, мангал» (голова відділу закупівель, Твер), «Сертифікатом на турпоїздку» (директор, місто Дмитров в Московській області), «Пиломатеріалом» (начальник виробництва, Томськ), «Залишками продуктів з PR-акції, обґрунтовуючи перевитратою за наш рахунок» (event-менеджер, Москва), «Частково, продуктами» (начальник виробництва, Барнаул).

На початку вересня повідомлялося, що працівники заводу будівельних матеріалів у місті Советск в Тульській області отримують зарплату цеглою. При цьому підприємство, яке перебуває на межі банкрутства, має борг перед працівниками 4 млн руб.

На оплату натурою переходять і люди творчих спеціальностей.

Як сказано в Трудовому кодексі РФ, роботодавець може видати до 20% заробітної плати в «негрошовій формі, якщо така домовленність є в трудовій угоді. При цьому заборонено видавати зарплату спиртними напоями, наркотичними речовинами, зброєю, купонами, борговими розписками.

За словами провідного наукового співробітника Інституту комплексних соціальних досліджень РАН Леонтія Бізова, видача зарплати будматеріалами або продуктами була «регулярною практикою» в 90-е роки.

"Тоді дуже багато підприємств, які виробляли неліквідну продукцію, і через це не могли розплатитися зі своїми працівниками, - сказав він. – Заводи і фабрики видавали зарплату власною продукцією, перекладали на працівників завдання, як це все продати. У 2000-ні роки ця практика практично зникла. Зараз знову починають з'являтися повідомлення про такі випадки. Очевидно, в умовах кризи, яка досить швидко розвивається, ряд підприємств опинилися перед тією ж проблемою, що і в середині 90-х років. Через падіння рубля собівартість їх продукції сильно зросла. І вони не в змозі її продати. Особливо ця ситуація характерна для мономіст".

Згідно з даними Росстату, 80 тис. росіян і зовсім не отримують зарплату, принаймні вчасно. В цілому заборгованість роботодавців перед працівниками становить 3,5 млрд рублів. Найбільша вона в будівельному секторі (1,2 млрд рублів) і в секторі обробних виробництв (також 1,2 млрд рублів).