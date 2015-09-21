Фонд гарантування запевняє - грошей на виплати вкладникам ліквідованих банків вистачить

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє спрямувати кошти, виручені за урядові облігації внутрішньої держпозики на 21,5 млрд грн, на виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків, включаючи банки «Дельта», «Фінансова ініціатива», «Фінанси і Кредит».

Як повідомляється на сайті фонду, в рамках постанови Кабінету міністрів та на підставі укладеного з Міністерством фінансів договору фонд отримає ОВДП, які будуть монетизовані. За інформацією Фонду гарантування, облігації будуть емітовані на термін до 20 років за ставкою до 12% річних в обмін на векселі фонду, видані на тих же умовах.

Читайте такожКабмін виділяє 21,5 мільярда Фонду гарантування вкладівФонд підкреслює, що зазначених коштів буде достатньо для забезпечення виплат вкладникам неплатоспроможних банків, які сьогодні перебувають в управлінні фонду, і нагадує, що в 2015 році вже виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 33 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України задовольнив прохання Фонду гарантування вкладів про виділення 21,5 млрд грн на забезпечення виплат вкладникам неплатоспроможних банків. Фонд розраховує отримати ці ресурси до кінця поточного року.

У 2014-2015 роках Фонд гарантування отримав кредити у Національного банку України на 20,2 млрд грн, у Міністерства фінансів - на 30,1 млрд грн. Сума власних надходжень коштів фонду, включаючи регулярні внески від банків і виручку від продажу активів ліквідованих банків, за цей період склала 11,5 млрд грн.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування на 1 вересня 2015 року склав 17,115 млрд грн.

В рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 59 банків, у тому числі три банки – «Фінанси і Кредит», «Інтеграл-Банк» і «Національні інвестиції» – були передані в управління Фонду гарантування минулого тижня.