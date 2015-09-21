Мінфін спростовує звинувачення Тимошенко що витоку інсайдерської інформації

Міністерство фінансів України категорично відкидає звинувачення народного депутата Юлії Тимошенко проти урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Віталія Лісовенка, озвучені нею під час виступу на телебаченні 18 вересня, и називає ці звинувачення повністю безпідставними.

Тимошенко в ефірі «Шустер Live» заявила, що завдяки витоку інсайдерської інформації з українського уряду, «Альфа-Банку» вдалося заробити на купівлі-продажу державного боргу України 320 млн дол., які повинні були бути списані Кабінетом міністрів. Лідер «Батьківщини» заявила, що витік інформації забезпечили довірені особи «Альфа-Банку» в Кабміні, зокрема, Віталій Лісовенко, який до 2014 року працював в цьому банку на керівних посадах.

Читайте такожЗакони про реструктуризацію прийняли. Що далі «Переговори зі Спеціальним комітетом кредиторів були проведені відповідно до міжнародних стандартів прозорості та під наглядом Міжнародного валютного Фонду. Учасники ринку або хто-небудь з міжнародних регуляторів, задіяних у переговорах, не помітили ніяких аномалій або спотворень на ринку під час переговорів, які були б можливі при купівлі/продажу облігацій за інсайдерською інформацією, в чому полягає суть звинувачень Тимошенко», - повідомляється на сайті Мінфіну.

Крім того, Мінфін нагадує, що важливість досягнутої угоди з кредиторами була визнана конституційною більшістю Верховної Ради в четвер, 17 вересня, в ході прийняття законів про реструктуризацію, за кожен з яких проголосували понад 300 народних депутатів, в тому числі сама Тимошенко і представники її політичної фракції. «Безпідставні нападки не можуть змінити дійсність або знизити успіх угоди з реструктуризації боргу з кредиторами», - підкреслюється в повідомленні.

Також на звинувачення Тимошенко відреагував «Альфа-Банк» (Україна). «Заява Юлії Тимошенко повністю не відповідає дійсності і є спекулятивною. Як випливає з офіційної звітності банку, яка щодня подається в НБУ, «Альфа-Банк» (Україна) не здійснював таких або подібних операцій з суверенними єврооблігаціями України в 2015 році, ні раніше, оскільки банкам України прямо забороняється інвестувати кошти в цей інструмент», - йдеться в офіційній заяві банку, переданій УНІАН.

Банк стверджує, що «Альфа-Банк» (Росія) також не здійснював ніяких подібних операцій. «Більш того, банк у своїй роботі неухильно керується принципами верховенства права і закону України, дотримується усіх вимог законодавства, а також норми Корпоративного кодексу етики, який забороняє використання інсайдерської інформації в цілях збагачення. Ми вважаємо, що подібні безпідставні заяви з боку Юлії Тимошенко порочать бездоганну ділову репутацію «Альфа-Банку», і розглядаємо питання звернення до суду для захисту своїх законних прав», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона на рівні 7,75% річних.

У четвер, 17 вересня, Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дозволяє завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу при зростанні ВВП України більш ніж на 3% щорічно після 2020 року.

Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію у п'ятницю, 18 вересня. В рамках цих законів Мінфін на цьому тижні почне обмін реструктуризованих облігацій на нові і призупинить обслуговування старих облігацій.