Окупаційна влада Криму заявила, що на зміну західним туроператорам на ринок можуть прийти китайські

Про це заявив так званий "міністр курортів і туризму республіки" Сергій Стрельбицький, передає РІА "Новости".

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"Вони, звичайно, поки втрачають ринок Криму. Я думаю, що це для них обернеться великою проблемою, тому що святе місце порожнім не буває, і сьогодні виходять китайські оператори, які дуже часто почали приїжджати до Криму і придивлятися до Криму", - сказав Стрельбицький в ефірі радіостанції "Росія сьогодні".

На його думку, оператори Західної Європи, незважаючи на обмеження, не втрачають інтерес до Криму.

"Все одно до Криму приїжджають іноземці і ті дані, які є в міністерстві, щоправда, це поки не аксіома, говорять про те, що західні туроператори користуються старими зв'язками, виходять на наших операторів і просять допомогти тому чи іншому туристу, який приїжджає до Криму з Європи", - сказав "міністр".

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Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти з 12:00 20 вересня почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту в Крим.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративну кордон безперешкодно пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Чубаров не виключив, що слідом за "продуктової блокадою" Криму, окупованої Росією, кримські татари будуть добиватися припинити постачання електроенергії на півострів.