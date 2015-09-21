Долар розпочав тиждень зміцненням до світових валют

На світових торгах у понеділок, 21 вересня, курси євро та ієни знижуються по відношенню до долара на тлі прогнозів можливості ослаблення кредитно-грошової політики ЄЦБ і Банком Японії після збереження базової ставки ФРС США, передає ПРАЙМ.

Так, курс євро до долара вже опустився до 1,1290 долара з 1,1303 долара за євро напередодні. Курс долара до ієни піднявся до 120,36 ієни за долар з 119,97 ієни за долар у п'ятницю. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн — основних торгових партнерів США) виріс на 0,1% - до 95,33 пункту.

Читайте такожФРС США зберегла базову ставку на рекордно низькому рівніЗа підсумками вересневого засідання ФРС залишила ставку на мінімальній позначці 0-0,25%. При цьому 13 з 17 членів комітету висловили думку, що 2015 рік є підходящим часом для нормалізації кредитно-грошової політики.

У той же час серед учасників торгів зміцнюється думка про те, що курс грошової політики в США і Європі розходиться, і ЄЦБ може продовжити дію програми кількісного пом'якшення за межі спочатку встановленого терміну - вересня 2016 року.